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09:17 (мск), источник: ТАСС

UFC предлагает Забиту Магомедшарипову возобновить карьеру

Российский боец завершил спортивную карьеру в 2022 году.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Менеджеры Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) периодически обращаются к россиянину Забиту Магомедшарипову с предложениями о возобновлении карьеры. Об этом ТАСС заявил менеджер Ризван Магомедов.

«Когда он каждый раз публикует видео своих тренировок, я ему пишу: “Забит, возвращайся”, — сказал Магомедов. — А он мне отвечает смеющимися смайликами. Говорит: “Не хочу”. А я говорю, что, когда захочет, пусть просто даст знать».

«Да, из UFC периодически звонят, спрашивают, не хочет ли вернуться. Они очень хотят, чтобы он подрался и выступил, но он не хочет», — добавил собеседник агентства.

Магомедшарипову 33 года, он завершил карьеру в 2022 году. По информации ТАСС, это связано в том числе с проблемами со здоровьем. На счету спортсмена 18 побед и 1 поражение.

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