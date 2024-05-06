UFC предлагает Забиту Магомедшарипову возобновить карьеру

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Менеджеры Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) периодически обращаются к россиянину Забиту Магомедшарипову с предложениями о возобновлении карьеры. Об этом ТАСС заявил менеджер Ризван Магомедов.

«Когда он каждый раз публикует видео своих тренировок, я ему пишу: “Забит, возвращайся”, — сказал Магомедов. — А он мне отвечает смеющимися смайликами. Говорит: “Не хочу”. А я говорю, что, когда захочет, пусть просто даст знать».

«Да, из UFC периодически звонят, спрашивают, не хочет ли вернуться. Они очень хотят, чтобы он подрался и выступил, но он не хочет», — добавил собеседник агентства.