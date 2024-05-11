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11:44 (мск), источник: Lenta.Ru

Хабиб Нурмагомедов задолжал налоговой более 300 миллионов рублей

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов задолжал налоговой более 300 миллионов рублей. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

Источник: AP 2023

По информации источника, точная сумма долга — 306 242 929 рублей. Федеральная налоговая служба (ФНС) начала проверку бизнесов спортсмена и заблокировала часть счетов, в том числе, счета связанных с ним бойцовской лиги Eagle FC и благотворительного фонда.

Как отмечает Mash, в настоящее время Нурмагомедов вкладывает средства в отели в Турции и стартапы в ОАЭ. Эта деятельность также заинтересовала ФНС.

Ранее Нурмагомедов сравнил жизнь с деньгами и без. Он заявил, что без денег жизнь более счастливая, и назвал их проблемой.

Нурмагомедов трижды защитил титул чемпиона UFC в легком весе, после чего в 2020 году завершил карьеру. Всего спортсмен одержал 29 побед в 29 профессиональных поединках в смешанных единоборствах. После окончания выступлений Нурмагомедов занялся тренерской деятельностью. В 2022-м MMA Junkie назвал его лучшим тренером года.

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