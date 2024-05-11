Хабиб Нурмагомедов задолжал налогов на 306 миллионов рублей («Мутко против»)
Телеграм-канал «Мутко против» сообщает, что в фирмах, аффилированных с экс-чемпионом UFC, заблокированы счета.
Телеграм-канал «Мутко против» сообщает, что в фирмах, аффилированных с экс-чемпионом UFC, заблокированы счета.
Налоговая служба заблокировала счета промоушена Eagle FC, один из совладельцев которого — Хабиб. Под санкции попал и благотворительный фонд имени Хабиба Нурмагомедова.
Хабиб — о выходе «Реала» в финал ЛЧ: «Мои люди с 1998 года».
Хабиб посетит матч Первой лиги между махачкалинским «Динамо» и «Химками». Экс-чемпион UFC нанесет символический удар.