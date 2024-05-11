Хабиб Нурмагомедов задолжал налогов на 306 миллионов рублей («Мутко против») | Источник:

Налоговая служба заблокировала счета промоушена Eagle FC, один из совладельцев которого — Хабиб. Под санкции попал и благотворительный фонд имени Хабиба Нурмагомедова.