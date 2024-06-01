20:33 (мск), источник: ТАСС

Боец Шлеменко победил американца Миллендера на турнире в Омске

Россиянин выиграл техническим нокаутом в первом раунде.

Источник: РИА "Новости"

ОМСК, 1 июня. /ТАСС/. Российский боец Александр Шлеменко победил американца Кертиса Миллендера на турнире промоушена Shlemenko Fighting Championship (SFC) в Омске. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Поединок завершился техническим нокаутом в первом раунде.

Шлеменко 40 лет, он владел титулом чемпиона Bellator в среднем весе, который сумел защитить трижды. Всего он одержал 65 побед в смешанных единоборствах (ММА), потерпел 15 поражений, один бой завершился вничью.

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