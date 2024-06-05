5 июня, источник: Sport24

Хабиб прокомментировал свой разговор с Трампом о войне

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал свой разговор с экс-президентом США Дональдом Трампом.

Встреча Хабиба и Трампа состоялась в минувшие выходные на турнире UFC 302 в США. Их разговор попал на видео.

«Я знаю, вы бы остановили всю эту войну в Палестине», — сказал Хабиб бывшему президенту США. «Мы это остановим. Я это остановлю», — ответил Трамп.

Хабиб сделал репост этого видео в сторис, прокомментировав его так: «Аллах лучше знает положение вещей. Мы лишь можем создать причины. Результат только за Всевышним. Пусть Аллах сохранит во благе всех верующих мужчин и женщин по всему миру».

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