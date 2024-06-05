Хабиб прокомментировал свой разговор с Трампом о войне

Встреча Хабиба и Трампа состоялась в минувшие выходные на турнире UFC 302 в США. Их разговор попал на видео.

«Я знаю, вы бы остановили всю эту войну в Палестине», — сказал Хабиб бывшему президенту США. «Мы это остановим. Я это остановлю», — ответил Трамп.