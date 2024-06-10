Черников включил Макгрегора в топ-3 бойцов UFC в истории, Хабиба — нет: «Не нравится стиль, но уважаю то, что он сделал. Есть бойцы, которые симпатичны больше» | Источник: Sports.Ru

— Да.

— Смотришь по ночам?

— Стараюсь. Но не всегда получается.

— Как совмещаешь это с тренировками? Надо же режим соблюдать.

— Если на тренировке ты показываешь свой максимум, значит, ничего страшного. Да и UFC не каждый день. А раз в полгода можно и посмотреть.

— Назови свой топ-3 бойцов за всю историю?

— Джон Джонс. Конор Макгрегор — я его фанат. И Алекс Перейра.

— На каком месте тогда Хабиб?

— Не внесу его в свой рейтинг. Мне просто не нравится его стиль. Я очень сильно уважаю его и то, что он сделал.

Но есть бойцы, которые мне симпатичны больше. Допустим, Алекс Перейра, который сейчас действующий чемпион. Тот же Макгрегор.

Джон Джонс, хотя его лучшие годы уже позади. Нэйт Диас. В общем в хорошем смысле безбашенные бойцы, которые рубятся в стойке.

— Нет ощущения, что после ухода Хабиба интерес к UFC в России упал?

— Я бы так не сказал.