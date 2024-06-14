Асланбек Бадаев: «Конор закончился как боец после поединка с Хабибом»
"Видимо, у него какие-то проблемы с дисциплиной, а может действительно получил травму. Но Макгрегор закончился как топовый боец после поединка с Хабибом. Это мое мнение.
"Видимо, у него какие-то проблемы с дисциплиной, а может действительно получил травму. Но Макгрегор закончился как топовый боец после поединка с Хабибом. Это мое мнение.
Сейчас он просто актив, привлекающий к себе внимание. Как спортивная единица Макгрегор кончился уже давно", — сказал вице-президент ACA Асланбек Бадаев.
Конор закончился — хватит иллюзий.
«Булочка ни с чем». Кто-то удивлен сливу Конора?