18:12 (мск), источник: Sports.Ru

Мария Командная вспомнила о травле после пресс-конференции Конора в Москве: «Он оскорблял Хабиба и Дагестан, а я не успокоила его»

В 2019 году Конор Макгрегор приехал в Москву и сделал ряд резких заявлений о Хабибе Нурмагомедове и Дагестане. После этого возле отеля Конора в Москве собрались десятки человек, чтобы спросить у Макгрегора за эти слова.

"Помню, когда я вела пресс-конференцию Конора Макгрегора в Москве, то мне пришлось закрывать соцсети из-за потока хейта.

После того был невероятный поток негатива, началась охота. Во время той пресс-конференции Конор очень плохо говорил про Хабиба.

Мероприятие шло на английском, мне было не очень легко из-за отсутствия практики, плюс есть ирландская специфика в языке. И он начал гнать на Хабиба и Дагестан.

Сейчас я понимаю, что мне нужно было вмешаться и осадить его. Но в моменте я не нашла слов и успокоить его: «Конор-Конор, давай мы не будем оскорблять». Но это часть шоу.

Это часть культурного кода бойцов. А я была частью этого мероприятия. И на меня ополчились, много плохого писали", − сказала телеведущая Мария Командная.

Конор Макгрегор в Москве: вспомнил, как дарил Путину виски, и обвинил Хабиба в трусости.

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