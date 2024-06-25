Бойца UFC Царукяна дисквалифицировали на девять месяцев

ТАСС, 25 июня. Атлетическая комиссия штата Невада дисквалифицировала российского бойца смешанного стиля (ММА) Армана Царукяна на девять месяцев. Об этом на своей странице в соцсети Х сообщил журналист Нолан Кинг.

14 апреля Царукян победил бразильца Чарльза Оливейру на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Царукян напал на фаната во время выхода на бой. Позднее россиянин сообщил, что болельщик показывал ему нецензурные жесты. При этом сам фанат извинился перед Царукяном и сообщил, что не будет обращаться в полицию.

На Царукяна также наложен штраф в размере $25 тыс.