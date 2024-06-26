Эдвардс − о тренировках Мухаммада с Хабибом: «Это не делает Белала лучше»
"Я уже говорил, что не придаю этому большого значения. Тренировки с Хабибом не делают его лучше.
"Я уже говорил, что не придаю этому большого значения. Тренировки с Хабибом не делают его лучше.
Но если его ставка заключается в парне, который будет стоять в углу, это кое-что меняет. Но в бою Белал останется наедине со своими навыками.
Мне нет дела до того, с кем он тренируется и кто в его углу. Когда наступит вечер боя, в клетке будем только мы, и Белалу будет за что ответить", − сказал чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс.
Мухаммад − о специалисте по сну в команде Эдвардса: «Моя правая рука бесплатно усыпит Леона».
Махачев подерется за титул в полусреднем весе, если Эдвардс победит Белала (Игорь Лазорин).