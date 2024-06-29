Джефф Монсон объявил о завершении карьеры

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Поединок по смешанным единоборствам (MMA) между представителем России Джеффом Монсоном и Дилшодом Мизировым из Таджикистана завершился вничью.

Бой прошел 28 июня. Мизиров после первого раунда не смог продолжить поединок после запрещенных ударов в позвоночник со стороны Монсона. Судьи по итогам первого раунда вынесли ничейный результат. Изначально соперником Монсона должен был стать Фабио Мальдонадо, однако позднее бразилец снялся с поединка.

Для Монсона этот бой стал последним в карьере. «Я завершил спортивную карьеру», — сказал Монсон ТАСС, добавив, что сможет проводить мастер-классы и выставочные бои.

Монсону 53 года, на его счету 60 побед, 26 поражений и 2 ничьи. Монсон ранее отказался от гражданства США, в 2018 году он стал гражданином РФ. В сентябре 2023 года был избран депутатом Госсобрания Башкирии от партии «Единая Россия».