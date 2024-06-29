18:42 (мск), источник: Sports.Ru

Хабиб Нурмагомедов: «Мужчина и мужской род − не одно и то же»

«Мужчина и мужской род не одно и тоже. Тяжело этому соответствовать и еще тяжелее держаться пути», − написал в соцсетях бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.

Конор обвинил Хабиба в обмане допинг-системы: «Я знаю, что у него был заложник в зале, который сдавал мочу».

Конор − о Хабибе: «Дрался с ним со сломанной ногой. Когда он умрет, я буду праздновать».

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