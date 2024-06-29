Хабиб Нурмагомедов: «Мужчина и мужской род − не одно и то же»
«Мужчина и мужской род не одно и тоже. Тяжело этому соответствовать и еще тяжелее держаться пути», − написал в соцсетях бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.
«Мужчина и мужской род не одно и тоже. Тяжело этому соответствовать и еще тяжелее держаться пути», − написал в соцсетях бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.
Конор обвинил Хабиба в обмане допинг-системы: «Я знаю, что у него был заложник в зале, который сдавал мочу».
Конор − о Хабибе: «Дрался с ним со сломанной ногой. Когда он умрет, я буду праздновать».