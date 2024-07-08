13:58 (мск), источник: Чемпионат.com

Умар Нурмагомедов рассказал о важности чтения книг в его жизни

Российский боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC Умар Нурмагомедов рассказал о важности чтения книг в его жизни.

Умар Нурмагомедов рассказал о важности чтения книг в его жизни | Источник: Getty Images

«Есть, конечно, понимание того, что книги — это способ саморазвития. И словарный запас пополняется. В целом мне нравится читать, очень много пользы от этого получаю. У меня со школы это осталось.

Бывает ли обмен книгами? Бывает. Обычно книги с собой у нас в Америке, Дубае, где кэмп у нас. Можем друг другу посоветовать… Мы, кто на сборах, все читающие. Ислам Махачев читающий, Усман [Нурмагомедов] читающий.

Читаю и художественную, и религиозную литературу. Последнее, что прочитал, это “Атлант расправил плечи”. Очень большая книга, но мне понравилась», — сказал Нурмагомедов в подкасте Руслана Шарипова.

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