Умар Нурмагомедов рассказал о важности чтения книг в его жизни

«Есть, конечно, понимание того, что книги — это способ саморазвития. И словарный запас пополняется. В целом мне нравится читать, очень много пользы от этого получаю. У меня со школы это осталось.



Бывает ли обмен книгами? Бывает. Обычно книги с собой у нас в Америке, Дубае, где кэмп у нас. Можем друг другу посоветовать… Мы, кто на сборах, все читающие. Ислам Махачев читающий, Усман [Нурмагомедов] читающий.



Читаю и художественную, и религиозную литературу. Последнее, что прочитал, это “Атлант расправил плечи”. Очень большая книга, но мне понравилась», — сказал Нурмагомедов в подкасте Руслана Шарипова.