Даниэль Кормье: «Махачев — не Хабиб. Ислам стал жертвой ожиданий фанатов»

"Я думаю, что Ислам хорошо справился (в бою с Дастином Порье — примечание Sports). Полагаю, что Махачев — жертва ожиданий. Он финишировал Порье, но если бы не сделал этого, то все равно бы выиграл бой со счетом 4−1. Достаточно доминирующая победа?

Он уже давно вышел на хорошую серию. Люди думают: «О, было пару моментов, когда у Дастина был шанс», поэтому им кажется, что Махачев не так уж силен. Но он был великолепен.

Ислам показал, что может быть очень опасным ударником, и он смог финишировать соперника, когда ему было это нужно. Думаю, что он хорошо справился. Махачев — не Хабиб. Он стал жертвой ожиданий.

Хабиб казался настолько доминирующим, что вы никогда не видели у него проблем в бою. Люди ждут этого и от Ислама, но он другой", — заявил экс-чемпион UFC Даниэль Кормье.

Напомним, Махачев досрочно победил Порье в главном событии UFC 302.

Вселенная удушающих и болевых приемов Махачева — так разнообразно не побеждал даже Хабиб.