Макгрегор обвинил Хабиба в предательстве родины: «Он бросил Россию и сбежал» | Источник: Getty Images

Ирландец опубликовал в соцсетях архивную цитату Хабиба, в которой он поклялся уйти из UFC в том случае, если промоушен расстанется с его родственниками.

«С тех пор он бросил Россию, предал ее и сбежал. Он оставил позади свою мать, жену и родственников», — написал Макгрегор в соцсетях. Позднее Конор удалил этот пост.

Макгрегор уже неоднократно подвергал критике Нурмагомедова за его долги перед налоговой службой и обыски в школе после терактов в Дагестане.