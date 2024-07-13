00:49 (мск), источник: Sport24

Макгрегор обвинил Хабиба в предательстве родины: «Он бросил Россию и сбежал»

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор вспомнил прошлые заявления россиянина Хабиба Нурмагомедова.

Макгрегор обвинил Хабиба в предательстве родины: «Он бросил Россию и сбежал» | Источник: Getty Images

Ирландец опубликовал в соцсетях архивную цитату Хабиба, в которой он поклялся уйти из UFC в том случае, если промоушен расстанется с его родственниками.

«С тех пор он бросил Россию, предал ее и сбежал. Он оставил позади свою мать, жену и родственников», — написал Макгрегор в соцсетях. Позднее Конор удалил этот пост.

Макгрегор уже неоднократно подвергал критике Нурмагомедова за его долги перед налоговой службой и обыски в школе после терактов в Дагестане.

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