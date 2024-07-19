23:27 (мск), источник: Sport24

Дэйна Уайт назвал трех своих любимых бойцов

Глава UFC Дэйна Уайт назвал трех своих любимых бойцов с точки зрения сотрудничества. Он подчеркнул, что это его любимые бойцы, а не величайшие.

Дэйна Уайт назвал трех своих любимых бойцов | Источник: Getty Images

«Два моих любимых бойца, с которыми лучше всего было иметь дело, были Чак Лиддел и Ронда Роузи. Роузи — величайшая спортсменка, с которой я когда-либо работал, с огромным отрывом. С Конором Макгрегором было здорово работать.

Так много возможностей выпало на Ронду из-за того, кем она была, ее личности и внешности. Все, что у нее было в комплекте, в конечном итоге стало ее крахом — деньги и все остальное. Ронда прошла путь от жизни в своей машине до того, что стала настолько богатой, что ей не нужно работать. Ей не нужно ничего делать. У нее три или четыре дома в прекрасных местах и прочее, а у Конора Макгрегора все то же самое, но в 10 раз больше. Когда такие деньги попадают в бойцовский бизнес, это тяжело», — сказал Уайт в подкасте Шакила О'Нила The Big Podcast with Shaq.

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