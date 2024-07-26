Дацик предложил Емельяненко провести реванш в Мариуполе

Спортсмен хочет устроить поединок в Мариуполе. Что на этот счет думает его соперник — не уточняется.

В мае Дацик потерпел поражение от ирландца Шона Тернера в бою по правилам бокса. Перед встречей к нему обратился Емельяненко. «Тебя вырубят, ты будешь спать. Мне не будет смысла с тобой, битой собакой, потом драться», — заявил россиянин.

1 апреля бойцовский промоушен Ural FC по техническим причинам отменил турнир с реваншем Емельяненко и Дацика. Бой должен был пройти в Москве 12 апреля.

Первый поединок спортсмены провели в сентябре 2022 года по правилам бокса. Дацик нокаутировал соперника в первом раунде.