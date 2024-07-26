18:42 (мск), источник: Sports.Ru

«Если я что-то нарушал — побить мог». Умар рассказал, каково было расти вместе с Хабибом

— Как Хабиб проявлял себя как старший брат?
«Если я что-то нарушал — побить мог. А если плакал, еще больше получал». Умар рассказал, каково было расти вместе с Хабибом | Источник: Sports.Ru

— Строгие они были! Если что-то нарушал, побить могли 100%. Плакать нельзя было железно. Помню, если заплачешь, еще больше получишь. Как младший любой. И до сих пор это ощущается.

Например, если с братьями едем куда-то, и продукты нужно занести, приготовить что-то, уборку сделать — мне нужно это сделать. Не потому что они это говорят, а потому что так принято, — сказал боец легчайшего веса UFC Умар Нурмагомедов.

Братья Хабиба: один — знает три языка и не выступает, другой — бил Конора папахой, еще один — выиграл все бои в UFC.

Умар — о возможном бое с Яном: «Хочу доказать, что могу выиграть у Петра».

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