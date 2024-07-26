«Если я что-то нарушал — побить мог». Умар рассказал, каково было расти вместе с Хабибом
— Как Хабиб проявлял себя как старший брат?
— Строгие они были! Если что-то нарушал, побить могли 100%. Плакать нельзя было железно. Помню, если заплачешь, еще больше получишь. Как младший любой. И до сих пор это ощущается.
Например, если с братьями едем куда-то, и продукты нужно занести, приготовить что-то, уборку сделать — мне нужно это сделать. Не потому что они это говорят, а потому что так принято, — сказал боец легчайшего веса UFC Умар Нурмагомедов.
Братья Хабиба: один — знает три языка и не выступает, другой — бил Конора папахой, еще один — выиграл все бои в UFC.
Умар — о возможном бое с Яном: «Хочу доказать, что могу выиграть у Петра».