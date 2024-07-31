Конор Макгрегор избежал тюрьмы, отделавшись штрафом и лишением прав | Источник: Getty Images

В марте 2022 года Макгрегор был арестован, а его автомобиль конфискован после того, как его остановили за опасное вождение в Ирландии, когда Конор проехал на красный свет и превысил скорость, что едва не привело к аварии.

Однако, как сообщает Irish Mirror, сегодня, 31 июля, Макгрегор урегулировал вопрос, согласившись на пятимесячный условный срок при условии, что он заплатит штраф в размере € 5000 и будет лишён водительских прав сроком на два года.