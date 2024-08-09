У Орла заберут дома и машины? Изучаем долговую проблему Хабиба Нурмагомедова

Хабиб Нурмагомедов, долги по налогам, штраф, тюремный срок, арест счетов, арест имущества, финансовые проблемы | Источник: Getty Images

Знаменитый российский боец, экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов в последние дни часто попадает в новостную повестку. Правда, повод далеко не самый приятный — у Орла возникли серьёзные проблемы с налоговой службой.

Случилось это довольно неожиданно: понемногу в СМИ стала появляться информация, что Нурмагомедов обвиняется в неуплате налогов. Позже появилась и конкретика — в Федеральной налоговой службе информацию подтвердили.

«Основанием возникновения задолженности Хабиба Нурмагомедова стала неуплата налогов, пеней и штрафов. Это подтверждено вступившим в законную силу решением по результатам выездной налоговой проверки, которая была завершена ещё в 2023 году. Решение по выездной проверке вынесено 22 декабря 2023 года. Доначисленная сумма в рамках выездной налоговой проверки была в связи с неуплатой налогов с доходов, полученных из-за рубежа за налоговый период с 2019 по 2021 год. У налогоплательщика было достаточно времени для погашения своих обязательств. 23 апреля 2024 года решение вступило в законную силу. В связи с этим сумма взыскивается в установленном законом порядке в связи с неуплатой по требованию», — сообщили в Федеральной налоговой службе (ФНС).

По информации некоторых источников, сумма задолженности бойца составляет 79 миллионов рублей, другие источники утверждают, что Хабиб задолжал государству и вовсе 297 миллионов рублей. Сообщается, что заморожены счета Нурмагомедова на сумму около 300 миллионов рублей. Долг Орла солидный, и последствия могут быть крайне серьёзными. В первую очередь речь идёт об аресте имущества, которого у Орла достаточно много. Так, появилась информация, что семейный дом Нурмагомедова в Дагестане, а также шесть автомобилей премиум-класса — Ferrari California T, Mercedes-Benz AMG GT S, Mercedes-Benz S-Class, BMW 7 Series, Toyota Land Cruiser и Toyota Tacoma — были арестованы приставами. Правда, сами приставы эту информацию не подтвердили.

«В ситуации с Хабибом Нурмагомедовым пока нет никаких изменений», — сообщили «Матч ТВ» в пресс‑службе ФССП.

Но это пока. Понятно, что делу уже придали серьёзную огласку, и если ситуация не изменится, то арест имущества действительно может произойти. Вместе с этим возможны и другие санкции — в виде статьи. А именно — речь идёт про статью 199 УК РФ «Неуплата налогов в особо крупном размере». По ней Нурмагомедов может отделаться штрафом, правда, солидным — от 200 до 500 тысяч рублей, хотя, конечно, солидным по сравнению с долгом этот штраф не назовёшь. А могут Хабибу и вовсе накинуть реальный срок — статья предусматривает лишение свободы.

Сейчас Нурмагомедову запрещён выезд из России, но для того, чтобы из неё выезжать — сначала нужно прилететь. Хабиб, судя по публикациям в социальных сетях, на родине не был давно, и, конечно, сейчас далеко не лучший вариант для возвращения.

Тем не менее ситуация у Орла довольно серьёзная. Для налоговой не существует авторитетов — даже непобеждённые чемпионы UFC должны следовать букве закона. И ситуацию нужно решать как можно быстрее, не доводя до ареста имущества. Иначе и дом, и автопарк будут выставлены на продажу. А покупатели найдутся — есть даже желающие из Ирландии.

«Брат, я только что вложил деньги, чтобы выкупить у правительства дом твоей семьи, потому что ты не можешь себе этого позволить. Брат, я устрою большое дерьмо в твоём доме. Ты бросил семью, и теперь я разнесу твой дом в пух и прах», — написал ирландский боец Конор Макгрегор на своей странице в социальной сети после того, как узнал о ситуации Нурмагомедова.