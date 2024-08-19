Монсон — об издевках Конора над Хабибом: «Он не может принять то поражение. Его троллинг — жалкое поведение. Макгрегор — хороший боец, но нехороший человек»

"Важное достижение в карьере Хабиба Нурмагомедова — победа над Конором Макгрегором. Ирландец очень хороший боец, но не великий. Хабиб сражался с более сильными противниками после Конора, однако бой с ним принес мировую известность. В то время Макгрегор был иконой, мировой звездой. Ирландец так и не оправился от поражения в этом бою. Для него это был самый сложный поединок.