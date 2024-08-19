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Монсон — об издевках Конора над Хабибом: «Он не может принять то поражение. Его троллинг — жалкое поведение. Макгрегор — хороший боец, но нехороший человек»

"Важное достижение в карьере Хабиба Нурмагомедова — победа над Конором Макгрегором. Ирландец очень хороший боец, но не великий. Хабиб сражался с более сильными противниками после Конора, однако бой с ним принес мировую известность.
Источник: Sports.Ru

"Важное достижение в карьере Хабиба Нурмагомедова — победа над Конором Макгрегором. Ирландец очень хороший боец, но не великий. Хабиб сражался с более сильными противниками после Конора, однако бой с ним принес мировую известность. В то время Макгрегор был иконой, мировой звездой. Ирландец так и не оправился от поражения в этом бою. Для него это был самый сложный поединок.

После этого противостояния карьера Конора пошла на спад, а его психологический потенциал так и не восстановился. То, что он продолжает троллить Хабиба, говорит о его жалком поведении. Он не может принять это поражение, но будет и дальше оставлять язвительные комментарии в соцсетях. Конор — хороший боец, но нехороший человек", — заявил бывший боец MMA Джефф Монсон.

Монсона не подвергнут проверке из-за надписи на футболке: «Парламент Башкирии меня поддержал».

Конор − о словах Трампа: «Его кампания завершена. В США столько бойцов, которые поддерживали Дональда, а теперь он выбрал Хабиба?».