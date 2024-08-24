О’Мэлли считает, что Конор не смог бы победить Хабиба: «Он был хорош, но стили − важная штука»

Стили − очень важная штука. Хабиб мог подраться с большим числом соперников, чтобы утвердить свое доминирование.
Так что сложно сказать, был ли Хабиб настолько силен, или же это просто наложение стилей. Это сложный бой для Конора«, − сказал чемпион UFC в легчайшем весе Шон О’Мэлли.
Напомним, что в октябре-2018 Хабиб Нурмагомедов победил Конора Макгрегора болевым приемом на челюсть в четвертом раунде.
О’Мэлли обратился к Умару: «Намажь бровь воском, если Мераб сольется».
О’Мэлли уверен в досрочной победе над Двалишвили: «У него такая огромная голова — по ней трудно не попасть».