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Белал − о тренировках с Хабибом: «Он заказывал себе кофе, когда лежал на мне»

«Когда ты тренируешься с Хабибом, то становится как-то неловко. Он просто убивает тебя. Вот он лежит на мне, почти поймал меня на кимуру, заказывая одновременно с этим себе кофе», − сказал чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад.

Мухаммад − о конфликте с Эдвардсом: «Обычно после боя не бью лежачего, но не Леона».

Белал — о Рахмонове: «UFC не хочет выставлять Рахмонова против Усмана, поскольку боится, что Шавкат проиграет. У него много проблем в обороне».