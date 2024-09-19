Белал − о тренировках с Хабибом: «Он заказывал себе кофе, когда лежал на мне»

«Когда ты тренируешься с Хабибом, то становится как-то неловко. Он просто убивает тебя. Вот он лежит на мне, почти поймал меня на кимуру, заказывая одновременно с этим себе кофе», − сказал чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад.