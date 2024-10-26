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Роналду написал бойцу UFC Чимаеву: «Размажь своего соперника»

— Вы общались с Криштиану?

Источник: Sports

— Да, он мне писал…

— Господи, какой топ!

— Но я не знал, что он на меня подписан. Мне потом Адам Зубайраев пишет: «Он на тебя подписан, а ты на него — нет».

Потом я зашел, а он мне написал: «Размажь своего соперника». Это перед каким-то боем было.

Так, чуть-чуть переписывались. Потом у него был футбол в Саудовской Аравии, но я не полетел туда, не получилось. И все, не встретились.

— Может быть, он будет на бое против Уиттакера?

— Наверное, может быть. Я не знаю, — заявил Чимаев в интервью Никите Ефремову.

Топурия vs Холлоуэй, возвращение Чимаева, шанс на титульник для Анкалаева — супертурнир UFC в Абу-Даби.