Роналду написал бойцу UFC Чимаеву: «Размажь своего соперника»

— Да, он мне писал…
— Господи, какой топ!
— Но я не знал, что он на меня подписан. Мне потом Адам Зубайраев пишет: «Он на тебя подписан, а ты на него — нет».
Потом я зашел, а он мне написал: «Размажь своего соперника». Это перед каким-то боем было.
Так, чуть-чуть переписывались. Потом у него был футбол в Саудовской Аравии, но я не полетел туда, не получилось. И все, не встретились.
— Может быть, он будет на бое против Уиттакера?
— Наверное, может быть. Я не знаю, — заявил Чимаев в интервью Никите Ефремову.
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