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Боец ММА Малыхин потерпел первое поражение в карьере и утратил титул One

Россиянин проиграл сенегальцу Умару Кейну.

Источник: Соцсети

БАНГКОК, 9 ноября. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Анатолий Малыхин проиграл сенегальцу Умару Кейну в поединке, который прошел на турнире One 169 в Бангкоке.

Сенегалец одержал победу раздельным решением судей. Малыхин впервые провел все пять раундов поединка, ранее он заканчивал их досрочно нокаутом. В этом бою россиянин защищал титул чемпиона организации в тяжелой весовой категории.

Малыхину 36 лет, до этого он одержал победы во всех 14 поединках в своей карьере. Он является чемпионом мира по ММА среди любителей.