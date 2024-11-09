Боец ММА Малыхин потерпел первое поражение в карьере и утратил титул One

БАНГКОК, 9 ноября. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Анатолий Малыхин проиграл сенегальцу Умару Кейну в поединке, который прошел на турнире One 169 в Бангкоке.
Сенегалец одержал победу раздельным решением судей. Малыхин впервые провел все пять раундов поединка, ранее он заканчивал их досрочно нокаутом. В этом бою россиянин защищал титул чемпиона организации в тяжелой весовой категории.
Малыхину 36 лет, до этого он одержал победы во всех 14 поединках в своей карьере. Он является чемпионом мира по ММА среди любителей.