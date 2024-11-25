Россияне завоевали 14 золотых медалей на чемпионате мира по MMA

У мужчин победителями соревнований среди россиян стали Фарход Рахмоналиев, Абдул-Малик Сириев, Юсуп Халухоев, Илья Фомочкин, Хамид Амирмагомедов, Мурад Абдулатипов, Магомед Гасанов, Гамзат Сиражудинов и Аслан Хазботов. У женщин среди представительниц России победу одержали Галина Мальцева, Моника Петровская, Полина Бальдина, Ангелина Стрекалина, Татьяна Девятова.
Также золотые медали завоевали Сахил Сакиров из Азербайджана и София-Рейна Герза-Кастро, представляющая Мексику.
Турнир проходил с 22 по 24 ноября. Россияне выступали под флагом своей страны.