Титульный бой между Махачевым и Царукяном пройдет 18 января в Лос-Анджелесе

Махачеву 33 года, он одержал 26 побед и потерпел 1 поражение. 2 июня российский боец победил американца Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Царукяну 28 лет, на его счету 22 победы и 3 поражения в смешанных единоборствах. В UFC спортсмен провел 11 поединков, выиграв 9 из них.