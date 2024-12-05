Титульный бой между Махачевым и Царукяном пройдет 18 января в Лос-Анджелесе

ВАШИНГТОН, 5 декабря. /ТАСС/. Поединок между чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Исламом Махачевым и Арманом Царукяном состоится 18 января 2025 года в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает пресс-служба UFC.
Бой состоится в рамках турнира UFC 311. Ранее ТАСС в команде Махачева сообщили, что секундировать чемпиона UFC в этом поединке будут Хабиб Нурмагомедов и тренер Хавьер Мендес. В 2019 году Махачев победил Царукяна решением судей.
Также в рамках турнира UFC 311 пройдет бой между Умаром Нурмагомедовым и чемпионом UFC в легчайшем весе Мерабом Двалишвили.
Махачеву 33 года, он одержал 26 побед и потерпел 1 поражение. 2 июня российский боец победил американца Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Царукяну 28 лет, на его счету 22 победы и 3 поражения в смешанных единоборствах. В UFC спортсмен провел 11 поединков, выиграв 9 из них.