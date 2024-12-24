Хабиб Нурмагомедов сделал унизительное предложение американцу из UFC: «Я сказал ему: “Иди на хрен”

— Да. Но я сказал ему: «Иди на хрен!» У ударил его наотмашь — типа, я все еще в деле. Я не могу пошевелиться, но буду бороться и не собираюсь сдаваться. Но, братан, Хабиб хорош, очень силен. Он выглядел как боец среднего веса. И это проблема. Но я считаю, что Хабиб помог мне стать лучше. Я вернулся в зал и начал усердно работать. Без Хабиба я не стал бы тем, кем являюсь сейчас, — заявил Джонсон в эфире Overdogs Podcast.