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Алекс Волкановски назвал пять лучших бойцов в истории MMA

Бывший чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) австралиец Алекс Волкановски назвал, по его мнению, пять лучших бойцов в истории MMA.

Источник: Getty Images

«Я бы назвал Деметриуса Джонсона. И я должен поставить Джона Джонса. Все знают моё отношение к проблемам вне клетки, но он всегда был чемпионом.

Жорж Сен-Пьер, он определённо должен быть в списке. Также я должен поставить Андерсона Силву. И я хотел бы назвать моего парня, Исраэля Адесанью. У него было много защит, и, если говорить об ударной технике, он величайший ударник в истории UFC», — сказал Волкановски на своём YouTube-канале.