Алекс Волкановски назвал пять лучших бойцов в истории MMA

«Я бы назвал Деметриуса Джонсона. И я должен поставить Джона Джонса. Все знают моё отношение к проблемам вне клетки, но он всегда был чемпионом.



Жорж Сен-Пьер, он определённо должен быть в списке. Также я должен поставить Андерсона Силву. И я хотел бы назвать моего парня, Исраэля Адесанью. У него было много защит, и, если говорить об ударной технике, он величайший ударник в истории UFC», — сказал Волкановски на своём YouTube-канале.