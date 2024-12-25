Подарок или справедливость? Разбираемся, заслужил ли Умар Нурмагомедов титульник

Серия побед у Умара тоже внушительная. Тут надо брать во внимание и статус непобеждённого. 18−0 и 6−0 в UFC — это хороший бэкграунд. Да, может быть, у Нурмагомедова нет россыпи топовых соперников, но что он должен сделать, если эти самые топы избегают встреч с ним? Повезло, что нашёлся Сэндхаген, который принял бой с россиянином. И это было логично, потому что если ты претендуешь на пояс, то должно быть всё равно, с кем ты за дерёшься за место в титульнике. Шон О’Мэлли в своё время получил бой с Петром Яном после No Contest с Педро Муньосом и рекордом 3−1, 1 NC в предыдущих пяти боях. Он победил (пусть и с вопросами) и стал претендентом. Алджамейн Стерлинг, тогда владевший титулом, не возмущался.