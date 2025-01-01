Звезды, ушедшие из ММА в 2024 году: лучший тяж в истории UFC, рекордсмен по защитам титула, легенда из Чечни

Вспоминаем самых ярких и статусных звезд ММА, которые завершили карьеру в 2024 году.
Стипе Миочич, 42 года
Величайший тяжеловес в истории UFC Стипе Миочич завершил карьеру чуть больше месяца назад, хотя, вполне вероятно, ему следовало сделать это раньше. До своего боя с Джоном Джонсом, который прошел 16 ноября 2024-го, американец хорватского происхождения не дрался три с половиной года, и уже тогда можно было подумать, что он ушел на пенсию. Может, Миочич и сам успел привыкнуть к мысли, что он — отставной боец, но когда подвернулась возможность вновь подраться за свой бывший титул, 42-летний не стал отказываться.
Сложно было предугадать, в каком состоянии Миочич выйдет на первый с весны 2021-го бой, и, к сожалению, оправдались самые пессимистичные прогнозы. В поединке с Джонсом Стипе был медленным, нерешительным и далеко не таким прочным, как в лучшие годы. В итоге действующий чемпион UFC в тяжелом весе уверенно разобрал бывшего обладателя титула, оформив нокаут ударом ноги с разворота в корпус в третьем раунде. После остановки боя Миочич объявил о завершении карьеры, и надо сказать, даже несмотря на не самую яркую концовку карьера у него была славная. Стипе дважды становился чемпионом UFC в тяжелом весе, причем в одном из заходов ему удалось защитить титул трижды кряду, что до сих пор является рекордом лиги. Всего же на счету Миочича шесть выигранных боев за пояс, что вкупе с вышеуказанными достижениями делает его самым успешным тяжеловесом за все время существования UFC.
Деметриус Джонсон, 38 лет
От самого успешного тяжеловеса переходим к самому успешному чемпиону в истории наилегчайшего веса UFC. Деметриус Джонсон — автор одного из главных рекордов за все время существования сильнейшей лиги мира. В октябре 2017-го американец победил Рэя Борга невероятно красивым рычагом локтя, исполненным сразу после броска с прогибом, и таким образом в 11-й раз кряду защитил свой пояс чемпиона UFC в наилегчайшем весе. Ни один человек ни в одном дивизионе организации пока не смог повторить этого достижения.
В 2018-м Джонсон перебрался в сингапурскую лигу ONE Championship, продолжив показывать высочайший уровень. В Азии Деметриус выиграл шесть из семи боев, дважды завоевал чемпионские титулы и не так давно, в сентябре 2024 года, объявил об уходе из спорта.
«Я не хочу оставаться слишком долго на вечеринке. Мне 38 лет, я провожу время с детьми, женой, и просто понял, что сейчас правильный момент для ухода», — сказал Джонсон прошедшей осенью.
Карла Эспарза, 37 лет
Первая чемпионка UFC в весе соломинки также оставила спорт по ходу 2024 года. Еще в далеком 2014-м Карла Эспарза выиграла проект The Ultimate Fighter, а затем и победила в финале сезона Роуз Намаюнас, завладев при этом титулом. Уже в 2015-м она лишилась пояса, после чего долгое время ей не удавалось вернуться на высокий уровень. Эспарзу уже успели выписать из числа сильнейших девушек дивизиона, однако в 2022-м ей удалось добраться до титульного боя вновь. И опять ее соперницей стала тогдашняя чемпионка Намаюнас. Эспарза снова победила и во второй раз в карьере стала чемпионкой UFC в весе до 52 килограммов. Правда, как и в 2014-м, ей не удалось надолго удержать пояс. Уже спустя полгода после завоевания титула Карла сдала его китаянке Вэйли Жанг. А осенью 2024-го Эспарза уступила Тише Пеннингтон, после чего решила завершить карьеру и посвятить себя семейным делам.
Магомед Бибулатов, 36 лет
Один из ярчайших российских бойцов своего поколения Магомед Бибулатов также завершил карьеру по ходу 2024 года. 36-летний чеченец решил повесить перчатки на гвоздь после поражения Мехди Байдулаеву в прошедшем октябре на турнире ACA 180. Это был 24-й бой Бибулатова в профессиональной карьере: в 21 случае он выиграл и трижды уступил. Сразу после окончания карьеры в спорте Магомед был назначен президентом лиги ACA — и уже приступил к своим обязанностям.
Будучи бойцом, Бибулатов дважды выигрывал пояса ACA/ACB, а также становился чемпионом в лигах WSOF и WFCA. Кроме того, Магомед успел провести три поединка в UFC, но там ему показать себя во всей красоте не удалось — чеченец выиграл лишь единожды, проиграв в двух случаях.
Мэтт Браун, 43 года
Долго продержался в спорте один из ярчайших бойцов в истории полусреднего веса UFC. В далеком 2008 году Мэтт Браун победил в проекте The Ultimate Fighter и получил полноценный контракт с лигой. С тех пор ему довелось 30 раз выйти в октагон сильнейшей организации мира, 17 раз победить и 13 — проиграть. За это время Браун создал себе репутацию одного из самых бескомпромиссных и зрелищных бойцов своего поколения. Он дрался с такими людьми как Стивен Томпсон, Дональд Серроне, Дэмиан Майя, Джонни Хендрикс, Робби Лоулер и далеко не только.
В своем последнем бою, который состоялся еще в марте 2023-го, Браун одолел другого ветерана Курта Макги. А уже в этом году Мэтт объявил об окончании своей бойцовской карьеры. Кроме того, что Браун был одним из самых зрелищных бойцов своего времени, люди также любили его, поскольку знали о непростой судьбе спортсмена. В свое время увлечение единоборствами помогло Мэтту преодолеть тяжелую наркотическую зависимость, и это отличный пример того, как сильный характер может спасти человека, находящегося в практически безнадежном положении.