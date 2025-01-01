Звезды, ушедшие из ММА в 2024 году: лучший тяж в истории UFC, рекордсмен по защитам титула, легенда из Чечни

Первая чемпионка UFC в весе соломинки также оставила спорт по ходу 2024 года. Еще в далеком 2014-м Карла Эспарза выиграла проект The Ultimate Fighter, а затем и победила в финале сезона Роуз Намаюнас, завладев при этом титулом. Уже в 2015-м она лишилась пояса, после чего долгое время ей не удавалось вернуться на высокий уровень. Эспарзу уже успели выписать из числа сильнейших девушек дивизиона, однако в 2022-м ей удалось добраться до титульного боя вновь. И опять ее соперницей стала тогдашняя чемпионка Намаюнас. Эспарза снова победила и во второй раз в карьере стала чемпионкой UFC в весе до 52 килограммов. Правда, как и в 2014-м, ей не удалось надолго удержать пояс. Уже спустя полгода после завоевания титула Карла сдала его китаянке Вэйли Жанг. А осенью 2024-го Эспарза уступила Тише Пеннингтон, после чего решила завершить карьеру и посвятить себя семейным делам.