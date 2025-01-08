Махачев рассказал о конфликте с Диазом на пресс-конференции UFC 311: «Он решил, что с нами был Хабиб, и показал средний палец»

Может, для кого-то это нормально, но не для нас. Один из наших парней был в маске, может, он болел. Видимо, Диаз подумал, что это был Хабиб, и показал ему палец. Но в этот день Хабиба не было в Вегасе, он был в другой стране«, − сказал чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев. Махачев − о победе над Порье: “Когда я занес руку, Усман Нурмагомедов побежал к клетке, потому что понял, что это конец’Махачев − о сложности кавказских имен для американцев: “Баффер спрашивал меня, как сказать имя “Мовсар”, а Кормье до сих пор не может назвать мою фамилию”.