Россиянин нокаутировал американца на турнире UFC Fight Night 249

Встреча в среднем весе состоялась в ночь на воскресенье, 12 января. Россиянин в конце третьего раунда отправил американца в нокаут, рефери зафиксировали досрочную победу Копылова.
«Думаю, что остановка была корректной, в рамках правил. Не стал добивать, потому что Кертис так быстрее сможет вернуться, быть с семьей», — заявил Копылов, слова которого приводит «Чемпионат», после боя.
Россиянин одержал 14-ю победу в ММА, на его счету также три поражения. Кертис потерпел 12-е поражение. В его активе также 31 победа, а еще один бой был признан несостоявшимся.