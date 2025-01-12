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Россиянин нокаутировал американца на турнире UFC Fight Night 249

Российский боец смешанного стиля (ММА) Роман Копылов одержал победу над американцем Крисом Кертисом на турнире UFC Fight Night 249, проходившем в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Источник: Reuters

Встреча в среднем весе состоялась в ночь на воскресенье, 12 января. Россиянин в конце третьего раунда отправил американца в нокаут, рефери зафиксировали досрочную победу Копылова.

«Думаю, что остановка была корректной, в рамках правил. Не стал добивать, потому что Кертис так быстрее сможет вернуться, быть с семьей», — заявил Копылов, слова которого приводит «Чемпионат», после боя.

Россиянин одержал 14-ю победу в ММА, на его счету также три поражения. Кертис потерпел 12-е поражение. В его активе также 31 победа, а еще один бой был признан несостоявшимся.