Хабиб назвал ключевой момент в карьере: «После боя с Джонсоном я понял, что могу стать лучшим P4P»

И пошли разговоры, что мы с ним будем драться. Тогда я почувствовал переломный момент в своей жизни: куда бы я ни шел и ни летал, все обсуждают этот бой.
Тогда я понял, что то, как я тренировался до этого − это ничто. После этого я понял, что меня ждут большие бои, поэтому я стал больше и правильнее тренироваться, уделяя внимание не только физике, но и менталке.
После того боя я сильно изменился, стал больше тренироваться. Изменил подход к боям и подготовке. Тогда я только кушал, спал и тренировался.
Бывало, что я за целый год ни разу не пропустил ни одной тренировки: зарядку, утреннюю и вечернюю тренировку.
В конце 2016 года я понял, что я могу стать лучшим в этом виде спорта. Не просто в своем весе, а стать лучшим pound-for-pound", − сказал бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.
Хабиб и Махачев — фанаты хинкала. Что это такое?