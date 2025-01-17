Хабиб − о знакомстве с Бекхэмом: «Он сказал, что смотрит мои бои, а я следил за ним, когда был его пик»

Тогда он меня попросил записать видео для его сына: «Если ты не будешь слушаться отца, ай гонна смэш ер фэйс, ха-ха». Тогда я был очень удивлен, ведь это Бекхэм… Я начал следить за футболом, когда был его пик, потом он перешел в мой любимый клуб.