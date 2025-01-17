Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хабиб − о Двалишвили: «Думаю, UFC заставили его драться»

"Если Мераб не считает, что Умар прошел достаточно проверок, чтобы подраться за пояс, то пусть докажет. 19 января у него будет уникальная возможность. Мы считаем, что Умар готов. Не имеет значения, что думают люди.

Источник: Спортс"

"Если Мераб не считает, что Умар прошел достаточно проверок, чтобы подраться за пояс, то пусть докажет. 19 января у него будет уникальная возможность. Мы считаем, что Умар готов. Не имеет значения, что думают люди. 19 января мы туда зайдем и, Ишналлах, пояс − наша цель.

Мераб не хотел драться, Умар был готов драться в январе. Я лично считаю, что UFC заставили Мераба драться в январе. Промоушену нужен был комейн-ивент на этом турнире, а Умар был следующим претендентом", − сказал бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.

Хабиб − об Умаре: «Если его брат Усман талантливый, то он взял свое через труд».