Боец ММА Руслан Крайнов лишился глаза в результате стрельбы у клуба в Краснодаре

Российский боец смешанных единоборств Руслан Крайнов лишился глаза во время стрельбы у ночного клуба в Краснодаре. Ему потребуется операция. Об этом сообщил бойцовский клуб «Нарт» в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Руслану Крайнову 29 лет, в боях ММА на его счету шесть побед, ни одного поражения.