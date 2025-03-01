UFC привлекут к подготовке агентов ФБР

Патель обсудил свою инициативу с 55 руководителями полевых отделений ФБР 26 февраля. Он заявил, что спортсмены помогут агентам улучшить навыки боевых искусств и самообороны. При этом отмечается, что агенты ФБР назвали идею сюрреалистичной и сумасшедшей.
Президент США Дональд Трамп является поклонником UFC. В июне 2024 года он общался с бывшим чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и обещал тому, что остановит конфликт на Украине в случае победы на выборах.
Сенат США утвердил Пателя на пост директора ФБР 20 февраля.