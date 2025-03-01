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Представитель Конора Макгрегора опроверг его приезд в Россию

Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором человек, похожий на Макгрегора, прогуливался по Санкт-Петербургу.

Источник: Соцсети

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор не приезжал в Россию, на данный момент у него нет таких планов. Об этом ТАСС сообщил представитель спортсмена.

Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором человек, похожий на Макгрегора, прогуливался по Санкт-Петербургу.

«На видео — не Конор, поездки в Россию не было в его планах», — сказал собеседник агентства.

Макгрегору 36 лет. На его счету 22 победы и 6 поражений в смешанных единоборствах.