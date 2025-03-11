В команде чемпиона UFC Анкалаева ответили на обвинения со стороны Прохазки

«Прохазка пытается вмешаться и попытаться сделать бой с Магомедом, — сказал собеседник агентства. — Но сейчас в приоритете реванш, о чем и было заявлено после боя. Мы этот реванш приняли. А обвинения в мошенничестве — это обычный хайп без оснований».