В команде чемпиона UFC Анкалаева ответили на обвинения со стороны Прохазки

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Чешский боец Иржи Прохазка пытается раскачать потенциальный поединок против чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе Магомеда Анкалаева. Об этом ТАСС заявили в команде Анкалаева.
Ранее Прохазка назвал Анкалаева «мошенником» после завоевания россиянином титула UFC. 9 марта Анкалаев победил бразильца Алекса Перейру единогласным решением судей.
«Прохазка пытается вмешаться и попытаться сделать бой с Магомедом, — сказал собеседник агентства. — Но сейчас в приоритете реванш, о чем и было заявлено после боя. Мы этот реванш приняли. А обвинения в мошенничестве — это обычный хайп без оснований».
Анкалаеву 32 года, в его активе 21 победа при одном поражении в смешанных единоборствах, также один бой с участием россиянина признан несостоявшимся. В декабре 2022 года Анкалаев провел поединок против поляка Яна Блаховича, который завершился вничью.
32-летний Прохазка занимает вторую строчку в рейтинге полутяжеловесов UFC. На его счету 31 победа, пять поражений и одна ничья.