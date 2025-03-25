«16 лет назад тебе повезло». Андрей Орловский бросил вызов Фёдору Емельяненко

«Фёдор, заметь ты первый упомянул моё имя. В прошлый раз, 16 лет назад, считаю, что тебе повезло. И не только я. Сейчас я свободный агент. По деньгам договоримся. Давай сделаем красиво», — сказал Орловский в видео, которое он опубликовал на своей странице в социальных сетях.