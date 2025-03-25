Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«16 лет назад тебе повезло». Андрей Орловский бросил вызов Фёдору Емельяненко

46-летний бывший обладатель чемпионского титула UFC в тяжёлом весе белорус Андрей Орловский бросил вызов легендарному российскому бойцу смешанных единоборств Фёдору Емельяненко.

Источник: Соцсети

«Фёдор, заметь ты первый упомянул моё имя. В прошлый раз, 16 лет назад, считаю, что тебе повезло. И не только я. Сейчас я свободный агент. По деньгам договоримся. Давай сделаем красиво», — сказал Орловский в видео, которое он опубликовал на своей странице в социальных сетях.

Напомним, поединок между Фёдором и Андреем состоялся на турнире Affliction: Day of Reckoning, который состоялся 24 января 2009 года в Анахайме (США). Их бой стал главным событием вечера. Встреча завершилась победой Последнего императора нокаутом в первом раунде.