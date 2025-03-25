Топурия рассказал о конфликте с Роналду: «Криштиану мне не нравится»

«Криштиану мне не нравится. Роналду великий спортсмен, атлет, но в тот момент времени в его поведении было что-то, что вызывало у меня недоумение. Как парень с таким большим опытом общения со СМИ попал в ловушку и высказался о человеке, которого не знает? Уверен, что у Криштиану сложилось бы иное мнение обо мне, если бы он встретился со мной лично. Уверен в этом на 100%», — приводит слова Топурии Men’s Health.