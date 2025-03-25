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Топурия рассказал о конфликте с Роналду: «Криштиану мне не нравится»

Бывший обладатель титула UFC Илия Топурия рассказал о конфликте с португальским нападающим Криштиану Роналду.

Источник: Getty Images

Перед турниром UFC 308 форвард «Аль-Насра» заявил, что Топурия проиграет Максу Холлоуэю. А также сказал, что испано-грузинский боец слишком много говорит.

«Криштиану мне не нравится. Роналду великий спортсмен, атлет, но в тот момент времени в его поведении было что-то, что вызывало у меня недоумение. Как парень с таким большим опытом общения со СМИ попал в ловушку и высказался о человеке, которого не знает? Уверен, что у Криштиану сложилось бы иное мнение обо мне, если бы он встретился со мной лично. Уверен в этом на 100%», — приводит слова Топурии Men’s Health.