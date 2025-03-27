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Российский боец UFC Евлоев готов перейти в легкий вес

Он занимает четвертое место в рейтинге полулегкого веса UFC.

Источник: Getty Images

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Мовсар Евлоев рассматривает проведение боя в легком весе. Об этом ТАСС рассказали в команде спортсмена.

Евлоев занимает четвертое место в рейтинге полулегкого веса UFC.

«Мовсар сейчас в США. Он готов к бою и в легком весе», — сказал собеседник агентства.

Евлоеву 31 год, на его счету 19 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах. Ранее чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия отказался от титула и перешел в легкий вес.