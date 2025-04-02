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Александра Емельяненко выписали из больницы, он все еще не может ходить

Ранее боец перенес операцию на позвоночнике.

Источник: Сергей Петров/NEWS.ru/TACC

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Российского бойца смешанного стиля Александра Емельяненко выписали из реабилитационного центра после операции на позвоночнике. Об этом ТАСС сообщил представитель спортсмена.

В марте Емельяненко попал в больницу из-за травмы позвоночника. Боец выбыл из строя примерно на год.

«Александра выписали из реабилитационного центра. Сейчас он направляется домой. Пока еще он передвигается на коляске, сам он не может ходить», — сказал собеседник агентства.

На счету 43-летнего Емельяненко 29 побед, 9 поражений и 1 ничья в профессиональной карьере.