Александра Емельяненко выписали из больницы, он все еще не может ходить

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Российского бойца смешанного стиля Александра Емельяненко выписали из реабилитационного центра после операции на позвоночнике. Об этом ТАСС сообщил представитель спортсмена.
В марте Емельяненко попал в больницу из-за травмы позвоночника. Боец выбыл из строя примерно на год.
«Александра выписали из реабилитационного центра. Сейчас он направляется домой. Пока еще он передвигается на коляске, сам он не может ходить», — сказал собеседник агентства.
На счету 43-летнего Емельяненко 29 побед, 9 поражений и 1 ничья в профессиональной карьере.