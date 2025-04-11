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Маурисио Руффи: «Хочу, чтобы Конор стал свидетелем, как я закончу эпоху Махачева. Покончу с ним на глазах у Хабиба»

"Я большой фанат Макгрегора, мне нравится его стиль. Когда я буду готов подраться с Исламом Махачевым, то приглашу Макгрегора в свой угол. Мы с ним будем противостоять россиянам.

Источник: Спортс"

Хочу, чтобы Конор стал свидетелем, как я закончу эпоху Махачева. Я покончу с ним на глазах у Хабиба", — сказал Маурисио Руффи.

Алекс Волкановски: «Махачев может проиграть только нокаутом. Больше всего шансов сделать это — у Топурии».