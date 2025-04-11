Азербайджан примет турнир UFC 21 июня

Вице-президент UFC Андрей Громковский высказал в разговоре с ТАСС мнение, что турнир в Баку может вдохновить новые поколения бойцов. «Мы рады, что наконец-то UFC пройдет в нашем регионе, ведь это первый турнир в Евразии за последние шесть лет. Это партнерство, над которым мы работали в течение нескольких лет, является ключевым элементом нашей стратегии роста в регионе. Мы надеемся, турнир вдохновит новые поколения болельщиков и бойцов», — сказал Громковский.