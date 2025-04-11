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Азербайджан примет турнир UFC 21 июня

Мероприятие пройдет в Баку.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) пройдет 21 июня в Баку. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе UFC.

«Азербайджан и город Баку имеют невероятный опыт проведения глобальных спортивных мероприятий, — отметил глава UFC Дэйна Уайт. — У нас так много выдающихся бойцов из этого региона, что Баку стал естественным выбором для следующего этапа развития. Я рад представить дебютный турнир 21 июня».

«Проведение UFC в Баку — это еще одна важная веха в наших усилиях по развитию Азербайджана как регионального лидера в сфере спорта, — заявил министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов. — Благодаря неизменной поддержке и вниманию президента Ильхама Алиева, а также его успешной спортивной политике Азербайджан завоевал международное признание в мире спорта, а город Баку утвердился как ключевой центр проведения крупных международных спортивных мероприятий. Это партнерство с UFC еще больше укрепляет нашу репутацию как глобального спортивного хаба, демонстрируя нашу приверженность развитию спорта и международному сотрудничеству».

Вице-президент UFC Андрей Громковский высказал в разговоре с ТАСС мнение, что турнир в Баку может вдохновить новые поколения бойцов. «Мы рады, что наконец-то UFC пройдет в нашем регионе, ведь это первый турнир в Евразии за последние шесть лет. Это партнерство, над которым мы работали в течение нескольких лет, является ключевым элементом нашей стратегии роста в регионе. Мы надеемся, турнир вдохновит новые поколения болельщиков и бойцов», — сказал Громковский.

В главном бою турнира американец Джамаал Хилл сразится с соотечественником Халилом Раунтри.