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«Он сказал: “На все воля Аллаха”. Эти слова вселили в меня уверенность». Мухаммад объяснил, как Хабиб помог ему победить Брэди

«В первый раз, когда Хабиб был моим угловым, он был абсолютно спокоен в раздевалке. Он улыбался и говорил: “Брат, ты проделал тяжелую работу. Теперь на все воля Аллаха. Если он захочет, чтобы ты победил — ты победишь.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Спортс"

«В первый раз, когда Хабиб был моим угловым, он был абсолютно спокоен в раздевалке. Он улыбался и говорил: “Брат, ты проделал тяжелую работу. Теперь на все воля Аллаха. Если он захочет, чтобы ты победил — ты победишь. Если нет — значит, в этом есть причина”.

И эти слова дали мне невероятное чувство уверенности. Они словно освободили меня. Когда ты освобождаешься от страха перед результатом, то больше не боишься проиграть или опозориться", — сказал чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад.

Бой между Мухаммадом и Брэди состоялся в октябре-2022. Мухаммад победил техническим нокаутом во втором раунде.

Белал Мухаммад: «Я уже вызывал Хамзата. Это один из боев, к которым я стремлюсь».

Мухаммад — Чимаеву: «Куда лезу? В средний вес».