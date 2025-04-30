«Он сказал: “На все воля Аллаха”. Эти слова вселили в меня уверенность». Мухаммад объяснил, как Хабиб помог ему победить Брэди

«В первый раз, когда Хабиб был моим угловым, он был абсолютно спокоен в раздевалке. Он улыбался и говорил: “Брат, ты проделал тяжелую работу. Теперь на все воля Аллаха. Если он захочет, чтобы ты победил — ты победишь. Если нет — значит, в этом есть причина”.