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Роган — о причинах успеха дагестанских бойцов: «Никаких подружек, никаких видеоигр. Только тренировки»

"У Хабиба Нурмагомедова были невероятно изнурительные тренировки. Его выносливость сразу бросалась в глаза. Что касается дисциплины, то в этом им не было равных. Никаких подружек, телефонов, видеоигр. Никакой фигни — только тренировки.

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Источник: Спортс"

Еда, восстановление, тренировки. Хочешь стать настоящим чемпионом? Вот как нужно работать. Поэтому Ислам Махачев так хорош. Поэтому Хабиб так хорош", — сказал комментатор UFC Джо Роган.

Ранее испанский журналист Альваро Колменеро сообщил, что Махачев начал подготовку к следующему поединку. Он определится с соперником после боя между Белалом Мухаммадом и Джеком Делла Маддаленой.

Вице-президент UFC Хантер Кэмпбелл посетил Дагестан и встретился с Исламом Махачевым.

Джо Роган: «Жаль, что мы не увидели Емельяненко и Веласкеса в одном октагоне. Это было бы невероятно».