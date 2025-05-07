Роган — о причинах успеха дагестанских бойцов: «Никаких подружек, никаких видеоигр. Только тренировки»

"У Хабиба Нурмагомедова были невероятно изнурительные тренировки. Его выносливость сразу бросалась в глаза. Что касается дисциплины, то в этом им не было равных. Никаких подружек, телефонов, видеоигр. Никакой фигни — только тренировки.