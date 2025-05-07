Роган — о причинах успеха дагестанских бойцов: «Никаких подружек, никаких видеоигр. Только тренировки»

Еда, восстановление, тренировки. Хочешь стать настоящим чемпионом? Вот как нужно работать. Поэтому Ислам Махачев так хорош. Поэтому Хабиб так хорош", — сказал комментатор UFC Джо Роган.
Ранее испанский журналист Альваро Колменеро сообщил, что Махачев начал подготовку к следующему поединку. Он определится с соперником после боя между Белалом Мухаммадом и Джеком Делла Маддаленой.
Вице-президент UFC Хантер Кэмпбелл посетил Дагестан и встретился с Исламом Махачевым.
Джо Роган: «Жаль, что мы не увидели Емельяненко и Веласкеса в одном октагоне. Это было бы невероятно».