Менеджер Александра Емельяненко заявил, что боец не планирует возвращаться в спорт

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Боец смешанного стиля Александр Емельяненко на данный момент не думает возобновлять карьеру. Об этом ТАСС сообщил представитель бойца.
Как ранее сообщал ТАСС, Емельяненко постепенно начал ходить после операции на позвоночнике. В настоящий момент он проходит реабилитацию в Ингушетии.
«Речи о возобновлении карьеры нет. Есть мысли по участию Александра в шоу. Но спортивная карьера сейчас совершенно не актуальна», — сказал собеседник агентства.
На счету 43-летнего Емельяненко 29 побед, 9 поражений и 1 ничья в профессиональной карьере.