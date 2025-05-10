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Менеджер Александра Емельяненко заявил, что боец не планирует возвращаться в спорт

Спортсмен продолжает восстановление после операции на позвоночнике.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Боец смешанного стиля Александр Емельяненко на данный момент не думает возобновлять карьеру. Об этом ТАСС сообщил представитель бойца.

Как ранее сообщал ТАСС, Емельяненко постепенно начал ходить после операции на позвоночнике. В настоящий момент он проходит реабилитацию в Ингушетии.

«Речи о возобновлении карьеры нет. Есть мысли по участию Александра в шоу. Но спортивная карьера сейчас совершенно не актуальна», — сказал собеседник агентства.

На счету 43-летнего Емельяненко 29 побед, 9 поражений и 1 ничья в профессиональной карьере.