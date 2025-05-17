Абдель-Азиз — о возможном уходе Махачева из спорта: «Ислам — это только начинающий боец. Верю, что он выиграет второй пояс, дважды его защитит и станет величайшим в истории»

"Закончит ли Ислам, как Хабиб Нурмагомедов? Послушайте, Махачев любит поесть, как и все дагестанские парни. Они кушают сахар, чтобы стать крупными. Но это не про Ислама. Он профессионал. У него диета и режим. Есть личные тренеры. Это один из самых больших профессионалов, с которыми я работал. Такие ребята очень дотошны до мелочей.
Ислам — это только начинающий боец. Он возьмет второй пояс. Махачев — большая проблема для среднего веса, всех стилей и парней, умеющих драться. Я верю, что он выиграет пояс, дважды его защитит и станет величайшим в истории", — сказал менеджер Али Абдель-Азиз.
Махачеву в октябре исполнилось 33 года. Хабиб закончил карьеру в 2021-м в возрасте 33 лет.
Али Абдель-Азиз: «Махачев остался бы в легком весе ради боя с Конором. Макгрегор — суперзвезда, а Топурия — нет».
«Лицемер», «трус», «болтун с красивой стрижкой» — Махачев и Топурия закусились из-за несостоявшегося боя.