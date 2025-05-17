Абдель-Азиз — о возможном уходе Махачева из спорта: «Ислам — это только начинающий боец. Верю, что он выиграет второй пояс, дважды его защитит и станет величайшим в истории»

"Закончит ли Ислам, как Хабиб Нурмагомедов? Послушайте, Махачев любит поесть, как и все дагестанские парни. Они кушают сахар, чтобы стать крупными. Но это не про Ислама. Он профессионал. У него диета и режим. Есть личные тренеры. Это один из самых больших профессионалов, с которыми я работал. Такие ребята очень дотошны до мелочей.