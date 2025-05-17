Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Абдель-Азиз — о возможном уходе Махачева из спорта: «Ислам — это только начинающий боец. Верю, что он выиграет второй пояс, дважды его защитит и станет величайшим в истории»

"Закончит ли Ислам, как Хабиб Нурмагомедов? Послушайте, Махачев любит поесть, как и все дагестанские парни. Они кушают сахар, чтобы стать крупными. Но это не про Ислама. Он профессионал. У него диета и режим.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Спортс"

"Закончит ли Ислам, как Хабиб Нурмагомедов? Послушайте, Махачев любит поесть, как и все дагестанские парни. Они кушают сахар, чтобы стать крупными. Но это не про Ислама. Он профессионал. У него диета и режим. Есть личные тренеры. Это один из самых больших профессионалов, с которыми я работал. Такие ребята очень дотошны до мелочей.

Ислам — это только начинающий боец. Он возьмет второй пояс. Махачев — большая проблема для среднего веса, всех стилей и парней, умеющих драться. Я верю, что он выиграет пояс, дважды его защитит и станет величайшим в истории", — сказал менеджер Али Абдель-Азиз.

Махачеву в октябре исполнилось 33 года. Хабиб закончил карьеру в 2021-м в возрасте 33 лет.

Али Абдель-Азиз: «Махачев остался бы в легком весе ради боя с Конором. Макгрегор — суперзвезда, а Топурия — нет».

«Лицемер», «трус», «болтун с красивой стрижкой» — Махачев и Топурия закусились из-за несостоявшегося боя.